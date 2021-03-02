رئيس الاركان العراقي يستقبل نظيره السعودي في بغداد

2021/03/02 | 20:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن قائد الجيش السعودي (رئيس هيئة الأركان)، فياض الرويلي، زار العاصمة بغداد، الثلاثاء....

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