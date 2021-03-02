الفتح: المجاملات سياسية تحول دون الاطاحة بالعديد من المتورطين بالفساد

2021/03/02 | 20:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بين تحالف الفتح، الثلاثاء، وجود مجاملات سياسية تمنع فتح ملفات سياسية تخص شخصيات كبيرة، داعيا القضاء الى تطبيق القرارات الصادرة عنه بعيدا عن المحسوبيات والضغوطات.

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