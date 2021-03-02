شرطة الديوانية تصدر بيانا بشأن حادثة حرق كرفانات مبنى العمليات

2021/03/02 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية أصدرت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن حادثة حرق كرفانات مبنى عمليات الشرطة.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن ” قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت تعرب عن أسفها الشديد لما حصل في تظاهرات اليوم بعد أن حاول (البعض) حرف التظاهرات عن مسارها السلمي عن طريق قيامهم …

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