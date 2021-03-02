السفارة الألمانية في بغداد: ندعم أجندة الإصلاح الاقتصادي الطموحة للحكومة العراقية

2021/03/02 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت السفارة الألمانية في بغداد، الثلاثاء، عن دعمها أجندة الإصلاح الاقتصادي الطموحة للحكومة العراقية، مؤكدة وقوفها على أهبة الاستعداد لتكثيف الدعم وتعميقه. وذكرت السفارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الرؤساء المشتركين ألمانيا والاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعا لمديري مجموعة الاتصال الاقتصادية العراقية”. واضاف البيان “بصفتنا أصدقاء للعراق، فإننا ندعم أجندة …

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