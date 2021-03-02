الامن النيابية: امريكا تتعامل بازواجية معنا واستهدافها الحشد الشعبي يحمل رسائل متعددة

2021/03/02 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الثلاثاء، بان امريكا تتعامل بازواجية مع امن العراق.

وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استهداف الطائرات الامريكي مواقع الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية – السورية قبل ايام لم يكن الاستهداف الاول بل تكرر مؤكدا بان لجنة الامن والدفاع استنكرت ماحدث واعتبرته انتهاك وتجاوز خطير”.

واضاف الركابي،ان” الادارة الامريكية وقواتها تتعامل بازواجية مع امن العراق من ناحية استهداف الحشد الشعبي وهو موسسة امنية رسمية على الحدود السورية لكنها لاتفعل شي حيال الدواعش الذين يحاولون عبور الحدود لتفجير انفسهم وسط الابرياء في المدن العراقية مؤكدا بان الحشد الشعبي قوة قدمت انهر من الدماء في تحرير المدن والحفاظ على الحدود من تسلل الارهابين لسنوات”.

واشار الى ان” استهداف الحشد الشعبي من قبل القوات الامريكية يحمل رسائل متعددة خاصة وان الوقائع كشف زيف ادعائتها في ان الحشد كان ضمن حدود السورية وان جهات امنية عراقية تعاونت لكن تبين بان كل ماقيل من قبل القوات الامريكية ومسؤوليها غير صحيح”.

وكانت الطائرات الامريكية قصفت قبل ايام مواقع للحشد الشعبي قرب الحدود السورية ما ادى الى سقوط ضحايا”.انتهى 25 ف

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