الكعبي وكريم خان يبحثان تشكيل محكمة دولية مختصة بجرائم داعش

2021/03/02 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث حسن الكعبي نائب رئيس البرلمان مع رئيس فريق التحقيق الأممي يونيتاد كريم خان خطوات تشكيل محكمة مختصة بجرائم تنظيم داعش.

وقال الكعبي خلال اللقاء إن البرلمان بدورته الحالية ماض بتشريع قانون جديد خاص بتشكيل محكمة مختصة بالنظر والبت بجرائم داعش ومحاسبة عناصره، مضيفا أن تشريع القانون سيعطي رسالة لكل الشركاء الذين ساعدوا وساهموا في محاربة التنظيم الإرهابي بأن العراق جاد في محاكمة الإرهابيين.

وأوضح الكعبي أن تشريع القانون سيشكل خطوة هامة لمجلس النواب لتأسيس قاعدة بيانات توثق هذه الجرائم ويمكن اللجوء إليها حتى في محاكم دولية.

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