روحاني لماكرون: لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي

2021/03/02 | 20:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تباحث الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، هاتفيا الاتفاق النووي.وأكد روحاني في هذا الاتصال أن “لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي، وأن والسبيل الوحيد للحفاظ عليه وإحيائه هو رفع إجراءات الحظر الأميركية”.وشدد الرئيس الإيراني على أن: “تفويت فرصة الحفاظ على الاتفاق النووي بإمكانه أن يعقد الأوضاع.” وأشار إلى أن “بإمكان طهران […]

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