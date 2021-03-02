بريطانيا.. 343 وفاة و6391 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/02 | 20:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 343 حالة وفاة و6391 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة، إن "20478619 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 844098 شخصا الجرعتين". وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا يبلغ 4188400، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 123296، أما إجمالي حالات الشفاء فيبلغ 2959884". وأطلقت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم ضد كوفيد-19 في أوروبا، مما زاد من احتمالية رفع قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو المقبل".المصدر: RT

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