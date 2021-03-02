توقعات بإرتفاع كبير في سعر صرف الدولار خلال الايام المقبلة

2021/03/02 | 20:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اثارت التصريحات الاخيرة لمقرر اللجنة المالية احمد الصفار بعدم امكانية تغيير او خفض سعر صرف الدولار الاميركي، مخاوف من ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي وتخطيها حاجز الـ 1500 دينار.

وقد ارتفع سعر صرف ورقة المائة الدولار خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية من 145.000 دينار الى 146.000 دينارا.

وذكر عضو اللجنة الاقتصادية مازن الفيلي في تصريح صحفي تابعه ان ار تي عربية، اليوم (2 اذار 2021)، ان "سعر صرف الدولار لن يشهد اي قفزة للامام بشكل يجعله ما فوق الـ 1500 دينار كما يقول البعض بعد اقرار الموازنة، لكنه بالتاكيد سيتأثر بمدى العرض والطلب، وهذا اطار ومقياس معروف".

واضاف، ان "الموازنة لن تحسم يوم الخميس المقبل، لان الاشكالات لاتزال قائمة خاصة بين المركز وواقليم كوردستان".

من جهته اعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي في وقت سابق، عن حراك برلماني – حكومي لتعديل سعر صرف الدولار الى 1300 دينار، مؤكدا وجود وجود رفض برلماني لتمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 دون تعديل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن في وقت سابق عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة الى 55 مليار دولار، بسبب ارتفاع اسعار النفط وانخفاض مبيعات الدولار الى المصارف بسبب تذبب اسعار الصرف.

ا.ح

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