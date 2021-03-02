ولادة 5 توائم في الأنبار (صور)

2021/03/02 | 20:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

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منذ 41 دقیقة

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أعلنت دائرة صحة الانبار، الثلاثاء، ولادة خمسة توائم احياء في مستشفى العامرية العام لامرأتين، الاولى انجبت ثلاثة توائم والثانية توأمين.

وقالت الدائرة في بيان نقلا رئيسة قسم النسائية سوسن غازي، اليوم، (2 آذار 2021)، ان "الاستشارية النسائية استقبلت امرأتين حوامل في شهرهن التاسع، احداهن انجبت ثلاثة توائم اناث بعملية قيصرية اولية، علما انها تبلغ من العمر 35 عاما ولديها طفل مسبقا".

وأضافت غازي، "اما المرأة الثانية فقد انجبت توائم ذكور اثنين بولادة طبيعية، وتم اخراج المريضتين من المستشفى واطفالهن، وهم بصحة جيدة بعد تلقيهن العناية الطبية اللازمة".

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