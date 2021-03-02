2021/03/02 | 20:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية: تضمين درجات الحذف والاستحداث في الموازنة وكذلك المحاضرين والأطباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/02 | 20:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: تضمين درجات الحذف والاستحداث في الموازنة وكذلك المحاضرين والأطباء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية: تضمين درجات الحذف والاستحداث في الموازنة وكذلك المحاضرين والأطباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).