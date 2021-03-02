وزير المالية يؤكد الالتزام بدفع رواتب الموظفين في موعدها المحدد

2021/03/02 | 20:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، الثلاثاء، تركيز الورقة البيضاء على إدخال مبدأ التسعيرة الاقتصادية وترشيق النفقات، وفيما أشار إلى ضمان التزام دفع رواتب الموظفين في موعدها المحدد، أكد تقديم المقترحات على التعديلات التي أجريت بموازنة العام 2021. وقال علاوي في مقابلة مع الوكالة الرسمية تابعها “النور نيوز”، إن “العراق مر بأزمة …

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