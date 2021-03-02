بعد تسجيل العراق أكثر من 4600 إصابة اليوم.. متخصص يتوقع تفشٍٍ أكبر بالأيام المقبلة لسببين

2021/03/02 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتحدث د.عماد حسين احمد، عضو فريق التوعية الصحية في وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء (2 آذار 2021)، عن وجود توقعات تشير الى وصول الاصابات بفيروس كورونا الى مستويات قياسية.وقال عماد أحمد، في حوار متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "في بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا وسلالته الجديدة سجلت وزارة الصحة إصابات اقل من 1000 اصابة يومية، ولكن وخلال ايام بسيطة كسر عدد الاصابات حاجز الـ4000 إصابة".وتابع "ان الموقف الوبائي اليومي يشير الى ان العراق فيه نوع من الانتشار السريع للوباء، وهذا ما جعل الصحة توصي بفرض الحظر الشامل تحسباً لارتفاع الاصابات بشكل أكبر مما هي عليها الان، مما يؤثر على اداء الملاكات الصحية".وبين ان "الصحة لديها خطط في توزيع اللقاحات التي تعاقدت عليها مع الشركات المنتجة للقاحات التي اعتمدتها الصحة العالمية"، مبينا ان "التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، والابتعاد عن التجمعات هو السبيل الوحيد لتقليل انتشار الفيروس والسيطرة عليه، وبخلافه فأن التوقعات تشير الى ان العراق مقبل على تفشٍ أكبر خلال الايام المقبلة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء (2 آذار 2021)، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد إصابات وفيات كورونا في البلاد، فيما تصدرت محافظة البصرة كأعلى محافظة سجلت إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان موقفها الوبائي اليومي الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد الفحوص المختربية التي اجرتها دوائر الصحة اليوم بلغت أكثر من 39 فحصاً، أثبتت إصابة 4690 شخصاً بكورونا".وأضافت، أن "الوزارة سجلت 30 حالة وفاة، بالإضافة، إلى تماثل 3517 شخصاً إلى الشفاء من فيروس كورونا".وبلغ عدد الوفيات المسجلة منذ دخول الوباء، 13458، والإصابات الكلية ارتفعت إلى 703778، وحالات الشفاء بلغت 643156 بنسبة تعاف وصلت إلى 91.4 بالمئة.

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