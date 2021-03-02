تصريح جديد من وزير المالية بشأن ضريبة الدخل وسعر الصرف ورواتب 2021

2021/03/02 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادخرج وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الثلاثاء (2 آذار 2021)، بتصريحات جديدة تخص تغيير سعر صرف الدولار وموازنة 2021.وقال علاوي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الورقة البيضاء ركزت على ترشيق النفقات وإدخال مبدأ التسعيرة الاقتصادية"، مضيفا "لا يمكن المضي بتطوير اقتصادي ووضع العراق على سكة جديدة من دون معالجة المشاكل".واشار الى ان "الورقة البيضاء ركزت على معالجة 600 إجراء في 60 حزمة"، مضيفا انه "لا توجد قضايا فنية تعرقل التصويت على الموازنة".وتابع " لا نعرف الشكل النهائي للموازنة العامة لعام 2021، وقد قدمنا المواقف الإضافية على الموازنة إلى اللجنة المالية".وتابع ان "بنود الموازنة لم تتغير كثيراً"، مشيرا "تضمين درجات الحذف والاستحداث في الموازنة وكذلك المحاضرين والأطباء

ولفت الى ان "التعديلات التي أجريت على الموازنة في مجلس النواب مقبولة".وقال الوزير ان "العجز في موازنة 2021 هبط إلى نحو 30 تريليون دينار، فيما اعتمد سعر البرميل في الموازنة على 45 دولاراً".واضاف "كما ضمنا فقرات تدعم الشرائح الفقيرة والرعاية الاجتماعية ودعم جهود مكافحة كورونا في موازنة 2021".وتوقع وزير المالية "أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب والمخصصات".وفي السياق ذاته اشار الى ان " سعر صرف الدولار قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة"، مبينا ان "الأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي".واكد وجود " استقرار بدفع رواتب الموظفين في توقيتاتها"، فيما اشار الى ان "الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار والداخلية 70 تريليون دينار".

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