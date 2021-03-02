وزير المالية :لا نعرف الشكل النهائي للموازنة ولا توجد قضايا فنية تعرقل التصويت عليها

2021/03/02 | 20:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /اكد وزير المالية علي علاوي انه :" لا توجد قضايا فنية تعرقل التصويت على الموازنة، ولا نعرف الشكل النهائي للموازنة العامة لعام 2021.وقال علاوي في تصريح صحفي تابعته / نينا / :" قدمنا المواقف الإضافية على الموازنة إلى اللجنة المالية، وبنود الموازنة لم تتغير كثيراً"، مشيرا الى تضمين درجات الحذف والاستحداث في الموازنة وكذلك المحاضرين والأطباء، والتعديلات التي أجريت على الموازنة في مجلس النواب مقبولة.واكد الوزير :" ان العجز في موازنة 2021 هبط إلى نحو 30 تريليون دينارو ان سعر البرميل في الموازنة اعتمد على 45 دولاراً".وتابع :" ضمنا فقرات تدعم الشرائح الفقيرة والرعاية الاجتماعية ودعم جهود مكافحة كورونا في موازنة 2021 "، و نتوقع أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب والمخصصات".وبشأن سعر صرف الدولار ، اوضح انه قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة، وان الأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي.وبشأن الورقة البيضاء ، بين وزير المالية انها :" ركزت على معالجة 600 إجراء في 60 حزمة ، وركزت على ترشيق النفقات وإدخال مبدأ التسعيرة الاقتصادية"./ انتهى8

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