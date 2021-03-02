وفاة مدير مكتب المرجع الفياض متأثرا بمضاعفات كورونا

2021/03/02 | 20:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المرجع الديني محمد اسحاق الفياض عن وفاة مدير مكتب المرجع ، الشيخ جواد المهدوي، بعد مضاعفات فيروس كورونا....

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