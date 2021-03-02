الحلبوسي وهيكي يناقشان جهود الأمم المتحدة لدعم الانتخابات المقبلة

2021/03/02 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي.

بيان لمكتب الحلبوسي رئيس البرلمان والسفير البريطاني ناقشا العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وجهود الأمم المتحدة في دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإجراء انتخابات حرة، تعزز ثقة المواطن بنتائجها وتعبر عن تطلعاته.

هذا، وأضاف البيان أن الحلبوسي وهيكي بحثا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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