الحلبوسي والسفير البريطاني يبحثان جهود الأمم المتحدة في دعم مفوضية الانتخابات

2021/03/02 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، جهود الأمم المتحدة في دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإجراء انتخابات حرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي”.

واضاف البيان، ان “اللقاء ناقش العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وجهود الأمم المتحدة في دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإجراء انتخابات حرة، تعزز ثقة المواطن بنتائجها وتعبر عن تطلعاته”.

وتابع، “كما بحث اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

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