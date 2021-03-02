بسبب اجراءات حظر التجوال، بائعوا الخضار والفواكه يزيدون أسعار بضائعهم

2021/03/02 | 21:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تشهد أسعار الخضار والفواكه في أسواق الحمدانية ونينوى، ارتفاعا ملحوظا منذ عدة أسابيع، سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الناس في ظل تراجع الايرادات المالية لهم وبخاصة قطاع الموظفين العموميين وذلك منذ جائحة كورونا وحتى هذا اليوم، حتّى أنّ بعض الأسواق أصبحت تستغل المواطن بصورة طبيعية دون مراقبة الجهات …

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