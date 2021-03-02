رئاسة مجلس النواب تدعو اللجنة المالية الى تسليم الموازنة

2021/03/02 | 21:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب، ان مشروع قانون الموازنة الإتحادية من القوانين المهمة وإجراء أي تعديلات عليه يجب أن تكون وفقا للدستور.

وقال بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب خلال بيان: الموازنة الإتحادية من القوانين المهمة وإجراء تعديلات عليه يجب أن تكون وفقاً للدستور، وإقراره بشكل منصف وعادل يخدم مصلحة الشعب بكل مكوناته.

واضاف: أن هيئة رئاسة المجلس ستحاور الكتل السياسية خلال الأيام القادمة لعرض المقترحات والتعديلات على مواد ونصوص قانون الموازنة للمضي في الإجراءات التشريعية، فيما دعا اللجنة المالية الى تسليم النسخة الأخيرة من الموازنة إلى جميع الكتل النيابية للإطلاع عليها قبل تحديد موعد التصويت وإقرارها في الجلسات القادمة.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب

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