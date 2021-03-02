السعودية والعراق يبحثان تطوير العلاقات العسكرية

2021/03/02 | 21:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: بحث الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة السعودية، مع الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يار الله، رئيس أركان الجيش العراقي، تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين.واستعرض فياض بن حامد …

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