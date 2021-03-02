تمويل مشاريع مستشفيات الشركة التركية بين 6 قرارات للحكومة العراقية

2021/03/02 | 21:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي 6 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي.وأقرت الحكومة العراقية، بحسب بيان صحفي، قيام وزارة المالية بتمويل الأمانات بشكل استثنائي بمبلغ 11.66 مليار دينار، لإنفاقها على مشاريع المستشفيات …

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