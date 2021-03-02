“المعلومة” تنشر منهاج فئات اطوال واوزان بطولة العراق لبناء الاجسام

2021/03/02 | 21:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، منهاج فئات اطوال واوزان بطولة العراق للفيزك والكلاسك.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد العراقي والعربي لبناء الاجسام هشام الواني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “اتحاد بتاء الاجسام اصدر منهاج فئات اطوال واوزان البطولة حسب النضام الدولي ifbb.



للعام ٢٠٢١”.

وبالنسبة لموعد البطولة، اوضح الواني “نود ان نطمئن اللاعبين ان الموعد ثابت والاتحاد المركزي مستمر في تحضيراته لاقامة البطولة”.

واتم قائلاً: “في حال استمر حظر التجوال ستؤجل البطولة لايام قليلة فقط”.



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