2021/03/02 | 21:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحراك الشعبي في ذي قار يرشح 6 أسماء لمنصب المحافظ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/02 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحراك الشعبي في ذي قار يرشح 6 أسماء لمنصب المحافظ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحراك الشعبي في ذي قار يرشح 6 أسماء لمنصب المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).