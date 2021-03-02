2021/03/02 | 21:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، أن اللقاحات آمنة بصورة عامة؛ كونها تصنع من خلال تجارب علمية بعدة مراحل. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “اللقاحات آمنة بصورة عامة، وفائدتها تفوق بعض الأعراض الجانبية المترتبة عليها، حيث يتم تصنيع اللقاحات من خلال عمل التجارب العلمية والتي تمر بعدة مراحل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية توضح بشأن فاعلية وأمان لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية توضح بشأن فاعلية وأمان لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).