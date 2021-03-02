مجلس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة.. تمويل مشاريع وإقرار توصيات

2021/03/02 | 21:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات جديدة تتعلق بالجانب الصحي، فيما توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن نظام إطار المؤهلات التقنية والمهنية للعراق.

وعقد المجلس، 2 شباط/فبراير، جلسة اعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة، تمت خلالها مناقشة آخر مستجدات الأحداث في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، بحسب بيان للحكومة.

وقدم وزير الصحة والبيئة تقريرًا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فيروس كورونا، كما استعرض الجهود الحكومية وجهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة في ظل تزايد أعداد الإصابات بالمرض.

وأصدر المجلس جملة قرارات:

أولاً/ تقوم وزارة المالية بتمويل مبلغ الأمانات (11664921600) دينار، فقط أحد عشر مليارًا وستمائة وأربعة وستين مليونًا وتسعمائة وواحد وعشرين ألفًا وستمائة دينار، لغرض إنفاقها على مشاريع المستشفيات التي تديرها الشركة التركية من وزارة المالية/ دائرة المحاسبة استثناءً من التعليمات، وتقوم وزارة الصحة باستكمال الإجراءات القانونية وإجراءات التسوية اللازمة.

ثانيًا/ اعتماد ضوابط استبدال الأجهزة والمعدات الطبية من وزارة التخطيط، والمرافقة لكتابها المرقم بالعدد (4/7/1434 في20/1/2021)، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، ويحق لوزارة الصحة ودوائرها استبدال الأجهزة والمعدات الطبية بعد وجود جدوى اقتصادية وفنية، وبما يضمن الإعلان والتنافس بين الشركات المتقدمة.

ثالثًا/ الموافقة على التوصيات ذات الأرقام (2،3،4) المثبتة في كتاب وزارة الصحة المرقم بالعدد (1114) في 2/3/2021 المرافقة ربطًا.

رابعًا/ قيام وزارة المالية بتمويل مبلغ (15000) دولار من تخصيصات وزارة الموارد المائية لحساب المجلس الوزاري العربي للمياه، وذلك عن قيمة اشتراك الوزارة في المجلس للسنوات (2019، 2020، 2021) مساهمة طوعية.

خامسًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن نظام أطار المؤهلات التقنية والمهنية للعراق، بحسب الآتي:

إقرار نظام إطار المؤهلات التقنية والمهنية للعراق مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات أعضاء مجلس الوزراء خلال الجلسة.

سادسًا/ الموافقة على ما يأتي:

تخويل السيد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي وكالة (نائل سعد عبد الهادي) صلاحية التفاوص والتوقيع على تعديل المادة (22) من اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا، استنادًا إلى أحكام المادة (80/البند سادسًا) من الدستور.

قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لمدير عام سلطة الطيران المدني وكالةً وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

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