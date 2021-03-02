أمين عام «أوبك»: تطورات الاقتصاد العالمي وقوة الطلب الآسيوي يدعمان سوق النفط

2021/03/02 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك)، إنَّ المنظمة ترى أنَّ آفاق سوق النفط إيجابية بشكل عام، وإنَّ الضبابية التي سادت العام الماضي تواصل الانحسار.

ونُقل عن باركيندو قوله على تويتر اليوم الثلاثاء: "هذا تحول كبير مما كان عليه الوضع قبل عام..



التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد العالمي، ومتانة الطلب في آسيا عاملان مشجعان".

جاء ذلك قبيل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+".

وتقوم اللجنة بمراجعة التوازنات بين العرض والطلب في سوق النفط، وامتثال أعضاء المجموعة للتخفيضات المتفق عليها أيضاً.

وفي إشارة إلى أحدث موازنة بين العرض والطلب، قال مندوب في "أوبك": "يبدو الأمر جيداً وصحياً..



لكن لا تزال هناك بعض الأفكار لتوخي الحذر".

يُذكر أنَّ السعودية أعلنت في الاجتماع الذي جرى مطلع كانون الثاني الماضي أنَّها ستخفِّض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 12% إلى 8.12 مليون برميل يومياً في شهري شباط واذار.

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