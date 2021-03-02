النفط يتراجع صوب 60 دولاراً بانتظار إشارات من «أوبك+» حول الإمدادات

2021/03/02 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استقر سعر النفط قبل أيام فقط من اجتماع العديد من أكبر الدول المنتجة في العالم لمناقشة كمية الخام التي ينبغي أن توردها في الأشهر المقبلة.

وتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام في نيويورك بالقرب من 61 دولاراً للبرميل.



وستجتمع أوبك وحلفاؤها يوم الخميس لتقرير ما إذا كانوا سيخففون قيود الإمدادات بشكل أكبر، بعد أن دفعت التخفيضات السعودية إنتاج المنظمة إلى الانخفاض الشهر الماضي.



وقبيل الاجتماع، حث أكبر منتج في أوبك الأعضاء على اتخاذ نهج حذر، على الرغم من أن الأسعار الرئيسية شهدت أفضل شهرين لها على الإطلاق من العام.

ومع ذلك، لا يشارك الجميع هذا التحذير.



وجددت الهند دعوة المجموعة لزيادة إنتاجها النفطي اعتباراً من نيسان.



وستخفض شركة بترول أبوظبي الوطنية الإمدادات للعملاء الآسيويين بأقل من الأشهر السابقة في نيسان.

كانت البداية القوية للنفط الخام مدعومة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك التخفيضات العميقة للإنتاج السعودي.



كما أدى طرح اللقاحات وتحمل رسوم المستثمر على السلع إلى تعزيز المكاسب.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع في "اس إي بي ايه بي" (SEB AB): "لا أعتقد أن أوبك+ ستؤدي إلى انهيار الحفل بمعنى أنها ستدفع السوق إلى فائض المعروض".



"البيع يشبه إلى حد كبير" الركض الرائع، هذا هو المكان الذي وصلنا إليه الآن".

الأسعار

كسب خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 25 سنتاً إلى 60.89 دولارًا للبرميل في الساعة 12:45 صباحاً في لندن.



وارتفع مزيج برنت لشهر ايار 20 سنتاً إلى 63.89 دولاراً للبرميل.

يجب على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها أن يقرروا حجم الإنتاج الذي سيتم استعادته، حيث يبلغ إجمالي التخفيضات الحالية ما يزيد قليلاً عن 7 ملايين برميل يومياً.



والمنظمة هي أكبر ممثل في سوق النفط، حيث يغطي الإنتاج الجماعي أكثر من 40% من الطلب العالمي.

تبدأ الاستعدادات لاجتماع "أوبك+" الكامل يوم الخميس في وقت لاحق من يوم الثلاثاء باجتماع اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة.



ويتمثل دور اللجنة في مراجعة ظروف السوق وتوافق الأعضاء مع اتفاقيات التوريد.

وسيتلقى المستثمرون المزيد من القرائن في وقت لاحق من يوم الثلاثاء حول ديناميكيات السوق والتوقعات مع أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، ومايك ويرث، نظيره في شركة شيفرون كورب، من بين قائمة المتحدثين في مؤتمر CERAWeek السنوي لـ"آي اتش اس ماركيت"، والذي سيعقد افتراضياً هذا العام.

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