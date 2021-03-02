رئيس أرامكو يرى تحسناً في السوق النفطية وتعافياً في الطلب الأمريكي

2021/03/02 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر إنَّه يرى بوادر تحسن في سوق النفط، وإنَّ الطلب الأمريكي على الخام يتعافى مع طرح المزيد من اللقاحات.



وأتت هذه التصريحات أثناء كلمة للناصر في مؤتمر "سيراويك" الذي تنظِّمه "آي اتش اس ماركيتس" هذا العام افتراضياً.

وأوضح الناصر: "يبلغ الطلب الحالي الذي نراه في السوق حوالي 94 مليون برميل يومياً..



توقُّعاتنا في المستقبل أنَّه سيكون 99 مليوناً يومياً في العام المقبل، وهو المستوى الذي بدأنا عنده في يناير 2020".

وتأتي تصريحات المسؤول السعودي قبل يومين من اتخاذ "أوبك+" قراراً بشأن سياسة االإنتاج للشهر المقبل.



ولفت الناصر الذي يرأس أكبر شركة نفط في العالم إلى أنَّ الطلب في آسيا كان قوياً، وقال: "لقد رأينا في الصين وشرق آسيا طلباً قوياً..



وإذا نظرت إلى الهند، فإنَّها أيضاً تنتعش، وهي تقريباً عند (مستوى) ما قبل كوفيد نفسه.



هناك تأثير نراه في الغرب وفي الولايات المتحدة ومع النشر السريع للقاحات، لدينا سبب وجيه للتفاؤل والتعافي في الطلب".

أسعار مستقرة عند 60 دولاراً

وكانت أسعار النفط قد استقرت اليوم قبل أيام قليلة من اجتماع العديد من أكبر الدول المنتجة في العالم لمناقشة كمية الخام التي ينبغي أن تورِّدها في الأشهر المقبلة.

وتمَّ تداول العقود الآجلة للنفط الخام في نيويورك بالقرب من 61 دولاراً للبرميل.



وستجتمع "أوبك" وحلفاؤها يوم الخميس لتقرير ما إذا كانوا سيخففون قيود الإمدادات بشكل أكبر، بعد أن دفعت التخفيضات السعودية إنتاج المنظمة إلى الانخفاض الشهر الماضي.



وقبيل الاجتماع، حثَّ أكبر منتج في "أوبك" الأعضاء على اتخاذ نهج حذر، على الرغم من أنَّ الأسعار الرئيسية شهدت أفضل شهرين لها على الإطلاق من العام.

ومع ذلك، لا يشارك الجميع هذا التحذير.



وجددت الهند دعوة المجموعة لزيادة إنتاجها النفطي اعتباراً من أبريل، وستخفِّض شركة بترول أبوظبي الوطنية الإمدادات للعملاء الآسيويين بأقل من الأشهر السابقة في نيسان.

كانت البداية القوية للنفط الخام مدعومة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك التخفيضات العميقة للإنتاج السعودي، كما أدَّى طرح اللقاحات، وتحمُّل رسوم المستثمر على السلع إلى تعزيز المكاسب.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع في "اس إي بي ايه بي" (SEB AB): "لا أعتقد أنَّ "أوبك+" ستؤدي إلى انهيار الحفل بمعنى أنَّها ستدفع السوق إلى فائض المعروض".



"البيع يشبه إلى حدٍّ كبير" الركض الرائع، هذا هو المكان الذي وصلنا إليه الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أرامكو يرى تحسناً في السوق النفطية وتعافياً في الطلب الأمريكي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أرامكو يرى تحسناً في السوق النفطية وتعافياً في الطلب الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).