نائب عن نينوى يتحدث عن زيارة البابا للعراق: سيطلع على حجم الدمار

2021/03/02 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد تحدث النائب عن محافظة نينوى صائب خدر، اليوم الثلاثاء، عن زيارة البابا الى العراق وتفاصيلها، فيما اشار الى انه سيطلع على الدمار في ايمن الموصل.وقال خدر في تصريح لـ (بغداد اليوم)، ان "زيارة البابا مهمة جداً وتاريخية على العراق ويجب ان يتم استثمارها من قبل الشعب العراقي والطبقتين السياسية والدينية".وأضاف، ان "الزيارة ستشهد قيام البابا بزيارة مناطق اور وابراهيم الخليل والنجف للقاء المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وكذلك الى بغداد والموصل وسيكون هناك قداس ويلتقي جميع المكونات ومنهم المكون الايزيدي".وتابع خدر، ان "البابا سيطلع على الدمار الموجود في نينوى وخاصة الجانب الايمن المدمر بالكامل".

وأبرز وزير الثقافة حسن ناظم يوم أمس جدول أعمال زيارة البابا التاريخية إلى العراق بأخر تحديث له والتي ستبدأ الجمعة 5 شباط وتنتهي الاثنين في الثامن منه.

وقال في مؤتمر صحفي: "من المزمع أن يصل البابا إلى بغداد ، ويجري خلال زيارته التي ستستمر أربعة أيام، عدة لقاءات رسمية وزيارات لعدة مواقع دينية وأثرية".

وأضاف ناظم: "قداسة البابا ستكون له لقاءات مع النخب السياسية والاجتماعية وأرباب الحوار ورجال الدين وناشطي المجتمع المدني".

وأردف: "كما سيكون له حضور منتظر في مدينة أور الأثرية بمحافظة ذي قار".

وتابع: "المحطة الكبرى الأخرى هي النجف (جنوب) واللقاء التاريخي بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني بغرض بحث مسائل الحوار الديني".

واستدرك: "المحطة الأخيرة للبابا خلال زيارته العراق ستكون مدينتي الموصل وأربيل (شمال) وسيواصل لقاءاته وصلواته من أجل الضحايا الذين سقطوا على يد تنظيم داعش الإرهابي".

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