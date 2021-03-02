ارشد الصالحي يوجه رسالة استغاثة عاجلة للكاظمي

2021/03/02 | 21:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي الى الحفاظ على اثار كركوك التي تتعرض للدمار والاندثار بسبب الاهمال .وقال الصالحي في تصريح صحفي :" اتوجه برسالة استغاثة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للتدخل الفوري والعاجل لانقاذ اثار كركوك في قلعتها التاريخية والقشلة واسواقها التراثية التي تتعرض لاهمال واندثار ودمار بسبب عدم وجود رعاية لها من قبل الجهات المختصه برعاية وحماية الاثار العراقية ".واضاف :" ان هوية كركوك التاريخية تكمن باثارها ، واليوم هي بحالة موت سريري يتطلب انقاذها "، داعيا اليونسكو والمنظمات الدولية الاخرى والجهات المانحة للنظر لاثار كركوك والتدخل للمحافظة عليها ./ انتهى

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