العراقيون ربما ينهون ازمة طال امدها.. شاهد الفيديو

2021/03/02 | 21:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطباء عراقيون ورواد مواجهة فيروس كورونا يتلقون اولى جرعات لقاح سينوفارم الصيني المضاد للفيروس في مدينة الطب الشهيرة ببغداد.حدث مهم لبلد تصدر قائمة ا...

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