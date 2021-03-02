نفط الوسط يكشف سبب سحب شكواه ضد عماد محسن

2021/03/02 | 21:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف نادي نفط الوسط الرياضي، سبب سحب شكواه ضد لاعب الزوراء الحالي عماد محسن.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي، قررت سحب شكواها ضد اللاعب عماد محسن للعلاقة الطيبة التي تجمع اداراة الناديين”.

واضاف ان “المودة بين إدارة نادينا ومدير الجهاز الفني لكرة الزوراء الكابتن راضي شنيشل، كانت سبباً ايضاً لسحب الشكوى”.

وبين ان الشكوى انتهت بشكل ودي للحفاظ على العلاقة الطيبة بين الناديين وتتمنى إدارة نفط الوسط التوفيق للزوراء وجهازه الفني وتتمنى للاعب عماد محسن الألق والإبداع”.

يذكر ان اللاعب تسبب بخلاف بين الادارتين بسبب انتقاله المفاجئ للزوراء.



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