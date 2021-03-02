منهاج فئات اطوال واوزان بطولة العراق لبناء الاجسام

2021/03/02 | 21:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، منهاج فئات اطوال واوزان بطولة العراق للفيزك والكلاسك.

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