بنيان رئيساً للجنة المغتربين بالتطبيعية

2021/03/02 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

سمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، اياد بنيان رئيساً للجنة المغتربين.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة التطبيعية سمت لجنة المغتربين من أجل المباشرة بالعمل وفقا للخطة المرسومة الهادفة إلى احتضان اللاعبين المغتربين، وانتقاء الأفضل منهم لضمهم إلى المنتخبات الوطنية”.

واضافت ان “اللجنة تألقت من إياد بنيان رئيسا، وعلي شهيم نائبا للرئيس، وعضوية علي عبود النعيمي وزيد شاكر”.

يذكر ان مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش استدعى عدداً من المغتربين للمنتخب الوطني مؤخراً.



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