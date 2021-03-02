الانثوية في زمن السيادة الذكورية - صفاء زويدي

2021/03/02 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صفاء_زويدي بين مطرقة الواقع وسندان العادات طمست حقيقة جلية ….فلوهلة دنست الأنوثة واعتبرت مجرد وسيلة لإشباع غرائز الرجال ....



فالنظام السائد في البنيات الاجتماعية يجعل الرجل هو المركز هو الانسان والمرأة جنسا ثانيا أو آخر ، في منزلة أدنى ، بحيث تفرض عليها ، حدود ، قيود ، وتمنع عنها إمكانات للنماء والعطاء فقط لأنها امرأة ، تُبخس خبرات وسمات فقط لأنها أنثوية ،فتجعل من الحضارة في شتى مناحيها انجازا ذكوريا خالصا ي ......





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