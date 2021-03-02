2021/03/02 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جوزيف_ستالين III – فرض العزلة على الاتحاد السوفيتي / معاهدة عدم الاعتداء السوفييتة - الألمانية بعد احتلال تشيكوسلوفاكيا، بدأت ألمانيا الفاشية في الاستعداد للحرب بشكل علني أمام أعين العالم بأسره.



لم يعد هتلر يكترث، بعد التشجيع الذي حظي به من إنجلترا وفرنسا، وتوقف عن التظاهر بأنه مؤيد للتسوية السلمية للمشكلات الأوروبية.



كانت الأشهر الأكثر دراماتيكية لفترة ما قبل الحرب قد بدأت.



في ذلك الوقت، كان من الواضح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزيفو التاريخ (المذكرة التاريخية لعام 1948) – الجزء 3 / ترجمة عزالدين الحديدي - جوزيف ستالين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزيفو التاريخ (المذكرة التاريخية لعام 1948) – الجزء 3 / ترجمة عزالدين الحديدي - جوزيف ستالين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).