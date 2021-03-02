2021/03/02 | 22:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدم عناصر من تنظيم داعش، الثلاثاء، على خطف مزارع من ناحية الرياض جنوب غربي محافظة كركوك.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (2 آذار 2021)، بأن "عناصر تنظيم داعش اختطفوا مزارعا من قرية داوود العلوكة في ناحية الرياض قاطع البوعساف جنوب غرب محافظة كركوك".

وأضاف، أن "عناصر التنظيم اقتادوا المزارع إلى جهة مجهولة، ويتوقع ضمن مناطق محيط قضاء الحويجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختطاف مزارع واقتياده إلى جهة مجهولة في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختطاف مزارع واقتياده إلى جهة مجهولة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).