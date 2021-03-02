مفوضية حقوق الإنسان تكشف ملاحظاتها حول قانون ’مواجهة جائحة كورونا’

2021/03/02 | 22:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علقت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء، على مسودة قانون "مواجهة جائحة كورونا"، مؤكدة تسجيلها ملاحظات بهذا الصدد.

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وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه ،(2 آذار 2021)، إنه "في الوقت الذي ترحب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمبادرة الحكومة بإعداد مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا وإحالته إلى البرلمان للتشريع، إلا أنها تسجل ملاحظاتها على أن مشروع القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويؤشر تهرباً من المسؤولية القانونية، وهو ما يتنافى مع معيار أساسي للانصاف وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الا وهو المسائلة الخاصة بالحق في الصحة بغية التماس سبل انتصاف فعالة".

وأضافت، "وتؤشر المفوضية في نفس الوقت انتهاك الحكومة للحق في الصحة بسبب تأخر استجابتها وغموض إجراءاتها في توفير المستلزمات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وفي مقدمتها اللقاحات على الرغم من وعودها المتكررة، آخذين بنظر الاعتبار ان حملات التطعيم انطلقت في الكثير من دول العالم وعموم الدول المجاورة وهو ما قد يتسبب في خسائر مستمرة في الارواح أكثر".

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