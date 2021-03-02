أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل حكومة جديدة

2021/03/02 | 22:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن رفع رئيس الحكومة المكلف الشيخ صباح خالد الصباح، إلى أمير البلاد أسماء الوزراء في التشكيل الجديد.وقال الصباح في بيان صحفي نشره حساب مجلس الوزراء على ”تويتر“ إنه تم استحداث حقيبتين في الحكومة، هما: وزارة …

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