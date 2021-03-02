مفوضية حقوق الإنسان تكشف ملاحظاتها حول قانون “مواجهة جائحة كورونا”

2021/03/02 | 22:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علقت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء، على مسودة قانون “مواجهة جائحة كورونا”، مؤكدة تسجيلها ملاحظات بهذا الصدد.وقالت المفوضية في بيان، إنه “في الوقت الذي ترحب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمبادرة الحكومة بإعداد مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا وإحالته إلى البرلمان للتشريع، إلا أنها تسجل ملاحظاتها على أن مشروع القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان […]

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