حقوق الإنسان تكشف عن ملاحظات بشأن مسودة قانون مواجهة كورونا

2021/03/02 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن ملاحظات تخص مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا.

وقالت المفوضية في بيان صحفي، إنه “في الوقت الذي ترحب المفوضية العليا لحقوق الانسان بمبادرة الحكومة باعداد مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا واحالته الى البرلمان للتشريع، الا انها تسجل ملاحظاتها”.

وأضافت المفوضية أن “مشروع القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ويؤشر تهربا من المسؤولية القانونية، وهو ما يتنافى مع معيار اساسي للأنصاف وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الا وهو (المساءلة الخاصة بالحق في الصحة) بغية التماس سبل انتصاف فعالة”.

واكدت أنها “تؤشر في نفس الوقت انتهاك الحكومة للحق في الصحة بسبب تأخر استجابتها وغموض اجراءاتها في توفير المستلزمات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وفي مقدمتها (اللقاحات) على الرغم من وعودها المتكررة”، مشددة بالقول “اخذين بنظر الأعتبار ان حملات التطعيم انطلقت في الكثير من دول العالم وعموم الدول المجاورة وهو ما قد يتسبب في خسائر مستمرة في الارواح اكثر”.

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