2021/03/02 | 22:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات تخص اللعبة أبرزها حل المنتخب الوطني.وذكر الاتحاد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “قرر حل المنتخب الحالي وتشكيل منتخب وطني جديد من الأعمار الشابة”.وأضاف أن من بين القرارات “إنهاء عقد المدربين الأجانب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلة العراق تتهيكل..



حل كامل للمنتخب المركز الخبري الوطني.

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