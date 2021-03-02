2021/03/02 | 22:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يعتزم مجلس النواب، يوم غد الأربعاء، استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي الخويلدي، بعد أن تعذر استجوابه في المرة السابقة، بسبب إصابة الأخير بفيروس كورونا.وجاء في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة يوم غدٍ الأربعاء (3 آذار 2021) “استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، من قبل النائب علاء الربيعي”.وفي الجلسة السابقة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برأس جدول أعمال البرلمان مليارات تنتظر التبويب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برأس جدول أعمال البرلمان مليارات تنتظر التبويب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برأس جدول أعمال البرلمان مليارات تنتظر التبويب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).