الناطق باسم مجلس الوزراء: زيارة البابا إلى العراق تاريخية

2021/03/02 | 22:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الناطق باسم مجلس الوزراء الاتحادي وزير الثقافة حسن ناظم، مؤتمرا صحفيا في بغداد قدم خلاله إيجازا لوسائل الإعلام عن جلسة مجلس الوزراء والتطورات في العراق.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد في جلسة مجلس الوزراء اليوم ان موقف الحكومة العراقية إزاء الصراعات في المنطقة الاقليمية هو التزام الحياد والعمل على التهدئة.

واضاف: رئيس مجلس الوزراء اشار إلى بعض من النجاحات التي تحققت خلال هذه الفترة، وأبرزها منع انهيار الاقتصاد العراقي وإنهاء مزاد العملة سيئ الصيت.



مؤكدا ان مجلس الوزراء ناقش مطالب المتظاهرين في الناصرية والأحداث الأخيرة في المدينة.



هناك إصرار من الحكومة على تلبية هذه المطالب.

وقال حسن ناظم: بدأنا بإعطاء اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، وتوزيعها على مراكز التلقيح في بغداد وبقية انحاء العراق.



سيتم إعطاء اللقاحات أولاً للفئات ذات الأولوية كما حددتها وزارة الصحة، وفي مقدمتها الكوادر الصحية العراقية.

وتابع الناطق باسم مجلس الوزراء: زيارة قداسة البابا إلى العراق تاريخية، وستسلط الضوء على التنوع الديني والثقافي في العراق.



إن العراقيين كافة بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم الدينية هم اصلاء في هذه الأرض، وهم من ساهم في بناء تاريخ العراق ومن سيبني مستقبله.

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

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