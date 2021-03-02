2021/03/02 | 22:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية آسايش غربي السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال احد ارهابيي تنظيم داعش في اطراف محافظة السليمانية.

وقالت مديرية الآسايش في بيان: ان الارهابي المعتقل انضم الى تنظيم داعش الارهابي في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين خلال العام 2014، واستمر بالعمل مع المجاميع الارهابية لغاية العام 2015.

واضاف البيان: بعد دحر تنظيم داعش الارهابي في حدود محافظة صلاح الدين توجه الارهابي المذكور الى سوريا، وعاد الى العراق في شهر شباط الماضي وتوجه الى محافة اربيل وبعد ذلك جاء الى حدود محافظة السليمانية وتم اعتقاله في يوم 27/2/2021 من قبل قوات الآسايش.

واشار البيان الى ان الارهابي المعتقل من اهالي محافظة صلاح الدين وتم تدوين اقواله امام قاضي التحقيق وفقاً لقانون مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال احد ارهابيي داعش في حدود محافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال احد ارهابيي داعش في حدود محافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).