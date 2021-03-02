ذي قار تستنفر كوادرها الخدمية استعداداً لزيارة “البابا” لمدينة أور

2021/03/02 | 22:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أعلنت مفتشية آثار محافظة ذي قار، الثلاثاء، استعدادها لإنجاح زيارة قداسة البابا لمدينة أور.

وقال مدير المفتشية طاهر كوين في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “هنالك استنفارا تاما لجميع الدوائر الخدمية والامنية لانجاح زيارة قداسة بابا الفاتيكان لمدينة اور الاثرية في محافظة ذي قار”، لافتا الى أنه “تم انجاز 75 % من تلك الاستعدادات”.

وأضاف، أن “أهم ما تم عمله هو تأهيل البنى التحتية في مدينة اور الاثرية سواء الطرق أو التيار الكهربائي وشبكات الاتصال والماء والممرات الداخلية للمدينة”.

وأشار الى أن “المكان المخصص لزيارة البابا يتمثل في داخل اور”، لافتا إلى أن “إقامة القداس والخطاب سيكون قرب بيت النبي ابراهيم”.

ومن المؤمل أن يبدأ البابا فرنسيس زيارته للعراق في الخامس من آذار الحالي، وسط استعدادات كبيرة لاستقباله في عدد من المدن العراقية.



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