علاوي يكشف مصير رواتب الموظفين في موازنة 2021

2021/03/02 | 22:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير المالية العراقية، علي علاوي، الثلاثاء، عن العجز الحاصل في موازنة 2021، فيما أشار إلى أنه هناك استقرار بدفع رواتب الموظفين في توقيتاتها....

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