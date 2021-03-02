التطبيعية تشكل لجنة لاحتضان اللاعبين المغتربين في المنتخبات الوطنية

2021/03/02 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تسمية لجنة المغتربين بهدف احتضان اللاعبين وانتقاء الأفضل من بينهم للمنتخبات الوطنية.وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم : "تمت تسمية لجنة المغتربين للمباشرة بالعمل وفقا للخطة المرسومة الهادفة إلى احتضان اللاعبين المغتربين، وانتقاء الأفضل منهم لضمهم إلى المنتخبات الوطنية".وأضاف، أن "اللجنة تألفت من إياد بنيان رئيسا، وعلي شهيم نائبا للرئيس، وعضوية علي عبود النعيمي وزيد شاكر"./انتهى9

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