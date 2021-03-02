المفوضية : قانون مواجهة جائحة كورونا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان

2021/03/02 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وصف انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان قانون مواجهة جائحة كورونا ، ووصفته بانه:" يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان".وقالت المفوضية في بيان :" في بيان في الوقت الذي ترحب فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بمبادرة الحكومة باعداد مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا و احالته الى البرلمان لغرض تشريعها ، الا انها تسجل ملاحظاتها على إن مشروع القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ويؤشر تهربا من المسؤولية القانونية ، وهو ما يتنافى مع المعيار الأساسي للأنصاف وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".واضافت المفوضية ، انها تؤشر في الوقت نفسه، إنتهاك الحكومة للحق في الصحة، وذلك بسبب تأخر أستجابتها وغموض أجراءاتها بتوفير المستلزمات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وفي مقدمتها اللقاحات على الرغم من وعودها المتكررة ، آخذين بنظر الإعتبار إن حملات التطعيم إنطلقت في الكثير من دول العالم وعموم الدول المجاورة ، وهو ما قد يتسبب بخسائر مستمرة في الارواح ./انتهى9

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